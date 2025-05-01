«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы 1 мая

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 1.80.

«Тоттенхэм» проводит неоднозначный сезон. Постекоглу работает в Лондоне второй сезон, и если в прошлом году его команда финишировала в чемпионате Англии на пятой строчке, то на сей раз даже в десятку попасть невозможно. «Тоттенхэм» идёт на 16-й позиции за четыре тура до финиша. Вылет уже не грозит, но худший результат за 30 лет говорит о многом. При этом англичане неплохо смотрятся в Лиге Европы, в плей-офф они уже прошли голландский «АЗ» и немецкий «Айнтрахт».

«Будё-Глимт» — одно из открытий этого сезона в еврокубках, скромная норвежская команда в полуфинале Лиги Европы само по себе достижение, но и путь достоин уважения. Даже в группе «Будё-Глимт» смотрелся неплохо, но в итоге финишировал на девятой строчке и свой путь в плей-офф начал с 1/16 финала. Там норвежцы лишь в дополнительное время прошли «Твенте», затем выбили греческий «Олимпиакос», а в 1/4 им достался итальянский «Лацио». 2:0 дома и 0:2 в Риме отправили игру в два тайма по 15. Там команды обменялись голами, всё плавно перешло в серию пенальти. Наш вратарь Никита Хайкин стал героем и вывел свой клуб в 1/2 финала.

У «Тоттенхэма» в этом сезоне уже не осталось целей в Англии, поэтому команда из Лондона полностью сконцентрирована на Лиге Европы, задача завоевать этот трофей первостепенна. С другой стороны, «Будё-Глимт» вошёл в историю и может играть в полуфинале без давления. Но это дома, в Лондоне хозяева обязаны делать задел», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».