«Бетис» — «Фиорентина»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Бетис» — «Фиорентина».

Ставка: тотал ЖК «Фиорентины» больше 2.5 за 2.15.

«Бетис» в 2025 году смотрелся здорово, команда Мануэля Пеллегрини уже в шаге от попадания в Лигу чемпионов по итогам Ла Лиги. Пока севильская команда занимает шестую строчку, но если бы пару туров назад дома не проиграли «Вильярреалу», то были бы выше. Но впереди еще пять туров, так что одно очко отыграть вполне по силам. Есть еще Лига конференций, в которой «Бетис» смотрится здорово. Правда, групповой этап испанская команда прошла неровно и финишировала лишь на 15-м месте. Зато потом прошла «Гент», «Виторию» и чемпиона Польши «Ягеллонию».

«Фиорентина» в этом году в чемпионате Италии выступает нестабильно, то проиграют несколько матчей подряд, то выиграют. Вот и сейчас после двух ничьих с «Миланом» и «Пармой» команда Раффаэле Палладино обыграла «Кальяри» и «Эмполи», теперь «фиалки» занимают восьмое место за четыре тура до финиша, но пробиться в еврокубки через Серию А будет непросто, уж слишком серьезные конкуренты. А вот попасть в Лигу Европы по итогам нынешней Лиги конференций вполне возможно. Для этого осталось сделать всего два шага, но пройти их будет непросто.

Первая встреча пройдет в Испании, конечно, «Бетис» фаворит, но прогнозировать результат в этой встрече непросто. Обе команды не очень стабильны в последнее время, поэтому давайте обратим внимание на другой вариант. Итальянцы получают много предупреждений в плей-офф, поэтому наш вариант: тотал желтых карточек «Фиорентины» больше 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».