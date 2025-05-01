«Миннесота» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф НХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Миннесота» — «Вегас».

Ставка: победа «Миннесоты» за 3.04.

«Вообще, до начала этой серии мне казалось, что «Вегас» её возьмет в седьмом матче, где-то так. Кирилл Капризов с этой командой уже сталкивался с таким сценарием, попадал в подобную ситуацию. Но «Миннесота» проявляет себя достойно, играет дома, молодые лидеры растут, команда постепенно омолаживается, и Кирилл Капризов выглядит очень уверенно.

Мой прогноз: дома «Миннесота» одержит победу. «Вегас» не кажется той командой, которую нельзя обыгрывать. У них есть проблемы, и я думаю, что на своём льду «Миннесота» даст жару.

Скорее всего, мы действительно увидим седьмой матч в этой серии. Конечно, фаворитом там будет «Вегас»., но именно шестая игра в Миннесоте должна остаться за «Уайлд», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».