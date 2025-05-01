«Оттава» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Оттава» — «Торонто».

Ставка: победа «Оттавы» за 2.33.

«Вообще, когда «Торонто» уверенно повёл в серии, если не ошибаюсь, счёт был 3-0, казалось, что у «Оттавы» шансов никаких и «Торонто» на редкость легко выйдет во второй раунд Кубка Стэнли. Хотя с этим у них всегда были проблемы.

Но, как это часто бывает, особенно в сериях с участием «Торонто», «Оттава» зацепилась, выиграла один матч, потом ещё один — и вот уже 3-2 в пользу «Торонто». Игра проходит в Оттаве. Здесь очень интересная статистика. Знаете, в теннисе есть такое понятие, как матчбол — это когда ты выигрываешь один мяч и забираешь матч. Так вот, у «Торонто» в ситуациях, когда нужно сделать один решающий шаг для победы в серии, за последние лет семь — одна победа и 13 поражений. У них начинается мандраж, и они никак не могут закрыть серию.

Если учесть, что «Оттава» выиграла последний матч со счётом 4:0, пусть две шайбы были в пустые ворота, можно сказать, что команда держала оборону. Вернулся Брэди Ткачук — идейный лидер «Оттавы» —, и сейчас у них всё должно сложиться.

Мой прогноз — «Оттава» выиграет шестой матч. «Торонто» снова не справится с давлением, и это будет победа в основное время. Если бы это была какая-то другая команда с устойчивой психологией — всё могло бы быть иначе. Но это «Торонто».

Если смотреть на то, что происходило в мировом хоккее за последние годы, — всё очевидно: когда у «Торонто» шанс закрыть серию, они сыплются. Были серии с «Монреалем», где они вели 3-1 и проиграли. С «Коламбусом» было то же самое. Лидеры не справляются, психология не выдерживает», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».