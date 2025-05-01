Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/2 финала
Поделиться
В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/2 финала. «ПСЖ» на выезде обыграл «Арсенал» — 1:0, а «Барселона» и «Интер» сыграли вничью — 3:3. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.
По оценке аналитиков, главный фаворит теперь «ПСЖ», на команду Матвея Сафонова можно сделать ставку с коэффициентом 2.30.
Шансы «Барселоны» оценили в 3.25, а на «Интер», даже несмотря на предстоящий домашний поединок, можно сделать ставку за 5.00.
Наконец, в «Арсенал» букмекеры не верят, на «канониров» после домашнего поражения можно заключить пари с котировкой 8.00.
Ответные матчи пройдут 6 мая в Милане и 7 мая в Париже.
Комментарии
- 1 мая 2025
-
12:09
-
12:00
-
11:56
-
11:00
-
10:43
-
10:13
-
10:00
-
09:22
-
08:42
-
08:00
-
07:06
-
06:14
-
05:28
-
00:01
- 30 апреля 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:52
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:13
-
15:00
-
14:30
-
14:04
-
14:00
-
13:38
-
13:30
-
13:00
-
12:09
-
12:00
-
11:14
-
11:00
-
10:17
-
10:00
-
09:20