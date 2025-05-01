Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/2 финала

В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/2 финала. «ПСЖ» на выезде обыграл «Арсенал» — 1:0, а «Барселона» и «Интер» сыграли вничью — 3:3. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит теперь «ПСЖ», на команду Матвея Сафонова можно сделать ставку с коэффициентом 2.30.

Шансы «Барселоны» оценили в 3.25, а на «Интер», даже несмотря на предстоящий домашний поединок, можно сделать ставку за 5.00.

Наконец, в «Арсенал» букмекеры не верят, на «канониров» после домашнего поражения можно заключить пари с котировкой 8.00.

Ответные матчи пройдут 6 мая в Милане и 7 мая в Париже.