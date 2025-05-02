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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии
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2 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.37, что равно примерно 72% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 8.80. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

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