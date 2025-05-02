«Торино» — «Венеция»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

2 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Венецию». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно 43% вероятности.

Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Торино» — «Венеция» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.