«Торино» — «Венеция»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Торино» — «Венеция».

Ставка: «Торино» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

На последнем отрезке сезона работа не доставляет Ваноли большого удовольствия. Очень много кадровых потерь. Сильнее всего ослаблены полузащита и нападение. А ведь с результативностью и так не всё в ажуре (38 голов в 34 встречах Серии А). Защитники и голкипер справляются со своими обязанностями лучше нападающих.

Впрочем, «Венецию» даже в ослабленном виде «Торино» должен обыграть. Оранжево-чёрно-зелёные одержали всего лишь четыре победы в этом сезоне чемпионата Италии, все — в качестве домашней команды. На выезде у них — восемь мирных исходов против девяти поражений.

Команда Эусебио Ди Франческо располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающего спасительное 17-е место «Лечче» составляет два очка. Вроде бы немного, но близость цели не оказывает на оранжево-чёрно-зелёных нужного влияния. Стимул в виде борьбы за выживание не помогает.

«Венеция» классно обороняется, однако крайне мало забивает. Не хватает исполнительского мастерства. Часто подводит реализация. Так что не ждите от грядущей встречи высокой результативности. С высокой долей вероятности будет 0:0 или победа туринцев с минимальным перевесом.