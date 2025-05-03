Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Краснодара» победить «Рубин»

Стали известны шансы «Краснодара» победить «Рубин»
Комментарии

3 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
Чемпионство «Краснодара» ближе, чем кажется. «Рубин» не испортит планы
Чемпионство «Краснодара» ближе, чем кажется. «Рубин» не испортит планы

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Краснодар» — «Рубин» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android