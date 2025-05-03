Стали известны шансы «Краснодара» победить «Рубин»

3 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Краснодар» — «Рубин» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.