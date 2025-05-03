Названы шансы «Барселоны» победить худший клуб чемпионата Испании

3 мая в матче 34-го тура испанской Примеры «Вальядолид» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в городе Вальядолид. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.15, что равно приблизительно 86% вероятности.

Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 21.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Вальядолид» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.