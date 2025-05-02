«Акрон» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: обе забьют за 1,88.

«Акрон» — «Динамо» Махачкала. 27-й тур открывается матчем дебютантов Российской Премьер-Лиги. Я не помню, было ли такое, что сразу два дебютанта свои места в высшем дивизионе сохраняли. «Акрон» — 10-й, «Динамо» Махачкала – 11-й. Их разделяют два очка.

Матч первого круга закончился вничью 1:1. На мяч, забитый Агаларовым, «Акрон» ответил голом Хубулова. Но в том матче не играл Дзюба из-за травмы, а в пятницу он 100% выйдет на поле с первых минут. Его нужно опасаться, ведь в каждом из трёх последних матчей он забивал.

У меня есть предчувствие, что матч, так же, как и осенью, закончится вничью. Поэтому можете рассмотреть прогноз за 3.20 – «ничья». Но я за прогноз «обе забьют». В «Акроне» есть Дзюба, и клуб на втором-третьем месте по сумме забитых и пропущенных голов, у них 80 мячей. А в «Махачкале» есть Агаларов. Да и вообще весной команда не забила лишь дважды из девяти игр», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».