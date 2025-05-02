«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья за 3.24.

«Команда из Тольятти в последнее время испытывает серьёзные проблемы с результатами. В последних пяти матчах у «Акрона» лишь одна победа, да и та — над проблемным «Факелом». «Ростову» уступили 2:3, «Краснодару» — 0:1. С воронежцами игра получилась не особо результативной, забить удалось лишь раз, с пенальти отличился Артём Дзюба. После этого команда Тедеева играла со «Спартаком» и была близка к тому, чтобы взять очки. К середине первого тайма удалось добыть солидное преимущество в два мяча, голами отличились Дзюба и Пестряков. Москвичи смогли переломить ход матча, в свои ворота забил Джурасович, также отличились Бонгонда и Барко, поражение 2:3. В последнем туре команда из Самарской области играла с «Химками», у подмосковной команды множество проблем, но и их обойти не удалось. На голы Дзюбы и Эсковаля ответили Савичев и Вера, ничья 2:2, которая оставила «Акрон» лишь на 10-й строчке.

Махачкалинцы находятся рядом, у команд в целом довольно схожая ситуация. «Динамо» также неудачно выступает в последних турах. Сначала было обидное поражение от «Оренбурга» с голом на последних минутах матча, а затем умопомрачительное противостояние с «Краснодаром». Счёт открыл Мозес, Хоссейннежад сумел его сравнять в середине тайма, казалось, что голы Батчи и Сперцяна снимут все вопросы о победителе в этом матче, но махачкалинцы практически совершили невозможное. Сначала забил Зинович, а уже в добавленное время был назначен пенальти в ворота «Краснодара». К точке подошёл Гамид Агаларов, но реализовать свою попытку не сумел, поражение 2:3.

«Акрон» и «Динамо» в похожей ситуации. При схожих — неудачных — результатах команды показывают приличную игру, где-то не хватает реализации, где-то — терпения, где-то просто не везёт. Предположу, что и в этот раз коса может найти на камень», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».