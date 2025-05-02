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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.95.

«35-й тур чемпионата Англии откроет игра «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптона». Я тут отдаю предпочтение хозяевам поля, пусть и легко им с «волками» в их нынешней форме точно не будет.

«Манчестер Сити» вновь вышел на победную тропу. Клуб не проигрывает уже в восьми матчах кряду, только два из которых завершались ничьими. Причём в последний раз уступали подопечные Гвардиолы «Ноттингем Форест» (0:1). Но на неделе они взяли реванш у «лесников», обыграли их в Кубке Англии со счётом 2:0. В АПЛ же недавно «Сити» переигрывал «Эвертон» (2:0), «Кристал Пэлас» (5:2) и, что более важно, «Астон Виллу» — своего конкурента в турнире (2:1).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В таблице АПЛ «горожане» поднялись на четвёртое место, но пока не закрепились там. В активе у них 61 очко, разрыв с соседями выше и ниже минимален — одно очко. В случае нескольких неудач на финише сезона «Манчестер Сити» ещё может за пределами топ-5 финишировать и вообще не попасть в ЛЧ.

А вот «Вулверхэмптон», если посмотреть на его последние результаты, выступает на уровне клуба, борющегося тоже за еврокубки. Сейчас у него идёт серия из шести побед. Правда, за этот период «волки» выигрывали у далеко не самых сильных клубов, все шесть стоят ниже середины турнира. Хотя статусные оппоненты были у них — «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Ещё не так давно «Вулвс» шли рядом с зоной вылета, пусть и отрывались от неё значительно. Но сейчас они смогли подняться уже на 13-ю строчку, не за горами и середина турнира, за 11-е или 10-е места клуб точно может побороться ещё.

Но тут я всё-таки отдам предпочтение хозяевам поля. Не смотрел бы всерьёз на серию побед «волков» — все они были над слабыми оппонентами, в том числе над тремя вылетающими коллективами. Уровень «горожан» намного выше», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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