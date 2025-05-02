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«Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч плей-офф КХЛ

«Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч плей-офф КХЛ
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Комментарии

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Динамо» Москва – «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.15.

«Это первая игра в Москве в этой серии. Я думаю, что это будет результативная игра, потому что «Трактор» весь этот плей-офф показывает, что может проиграть по ходу матча 0:2, 0:3 и даже 0:4, а потом сравнять счёт и всё перевернуть. Перед каждой серией мы говорим о том, что с этой командой у «Трактора» такое не пройдёт, однако с минским «Динамо» проходило. В серии с московским «Динамо» тоже «Трактор» уже нас посрамил, выиграв матч, проигрывая по ходу 0:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы здесь брал тотал больше 5.5. Первая домашняя игра для «Динамо», хозяева постараются активно начать. Опять 2:0 или 3:0 мы можем увидеть к середине второго периода, а потом «Трактор» начнёт отыгрываться. Может быть, в этот раз не отыграется, но что-то точно забьёт», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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