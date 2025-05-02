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«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор».

Ставка: ТБ 5 за 1.84.

«Челябинская часть серии показала, что «Трактор» не просто сильнее в мастерстве, психологии и разнообразии тактических вариантов, внедрённых тренерским штабом. «Трактор» ещё и едет быстрее динамовского соперника. Атаки с ходу, быстрые отрывы и выходы на ворота Подъяпольского – пока этот козырь уральцев работает идеально.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» — «Трактор» 2 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

У бело-голубых же окончательно пропала вера в надёжность Подъяпольского. Да и непонятно, за счёт чего собирается прибавлять команда Кудашова. Гусев с Уилом втрое больше забивать не смогут, защита московского клуба не способна действовать без ошибок. Можно, конечно, нарастить число провокаций от Комтуа и Ко да подзарядиться эмоциями от домашних трибун. Но для победы над «Трактором» этого мало. Челябинцы банально лучше готовы к борьбе за титул. Сегодня болельщиков порадует разве что результативный хоккей — они точно увидят больше пяти шайб за встречу. А побеждать в очередной раз должен уральский клуб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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