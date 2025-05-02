«Сент-Луис» – «Виннипег»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Стэнли «Сент-Луис» – «Виннипег».

Ставка: ТМ 5 за 1.83.

«Класс игроков «Виннипега» выше, а с таким настроением, с которым команда полетела в Сент-Луис, ее будет сложно остановить. Дело не в самом счете, «блюзмены» выглядели уставшими и потерянными к концу пятого матча. Остался ли бензин у «музыкантов» — вот в чем вопрос, но права на ошибку у них точно нет.

История этой серии помнит о двух домашних победах: 7:2 и 5:1. Спустя три дня, 30 апреля, балом правили «Джетс», 5:3. Коннор Хеллибайк показал, что он не робот, но открыто заявил, что знает свои ошибки и справится с ними. Передача Марка Шайфли (2+4) помогла хозяевам открыть счёт на второй минуте встречи, но после пары силовых, направленных против него, капитан ушел в раздевалку и не вернулся. На его место в центр первого звена переехал Влад Наместников. Он отдал и забил во втором периоде. Шайфли не поедет на выезд.

На послематчевых пресс-конференциях оба тренера обменялись колкостями по поводу травмы Шайфли, что добавляет серии больше огня.

«Блюз» выиграли 14 матчей кряду на своей арене (включая регулярку). Последний домашний проигрыш был 22 февраля против «Виннипега» по буллитам. У защитника Кэма Фаулера 9 очков в серии.

«Джетс» в шестых играх 0:2, по одному поражению на выезде и дома. «Блюз» 0:1, когда уступают в серии 2-3. Так что ситуация неоднозначная. Пока что в этой паре обходится без овертаймов.

Думаю, это такой матч, в котором цена ошибки дорога. Вратари будут лучшей версией себя и должны уложиться в 5 шайб. Минимум, выйдем в баланс», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».