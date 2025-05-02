Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых матчей 1/2 финала

В Лиге Европы прошли первые матчи 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Атлетик» — 3:0, а «Тоттенхэм» обыграл на своём поле «Будё-Глимт» — 3:1. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит теперь «Манчестер Юнайтед», на команду Рубена Аморима можно сделать ставку с коэффициентом 1.80. Совсем рядом с ним «Тоттенхэм», его шансы оценили в 2.20.

В сенсации в ответных матчах букмекеры не верят. На «Будё -Глимт» можно сделать ставку с котировкой 35.00, а на клуб из Бильбао — за 60.00.

Ответные матчи пройдут 8 мая в Манчестере и Будё. Финал Лиги Европы пройдёт в Бильбао 21 мая.