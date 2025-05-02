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Депутат Госдумы призвал отделить ставки на спорт от азартных игр

Депутат Госдумы призвал отделить ставки на спорт от азартных игр
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Фёдоров в интервью радио «Говорит Москва» заявил, что букмекерство – это не азартная игра.

Фёдоров отметил, что для азартных игр ключевой принцип — случайность выигрыша, а в ставках на спорт результат зависит от анализа.

«Букмекерство — это механизм, который опирается на разумных людей. Там не играют случайные люди, там играют люди, которые рассматривают это как своеобразные умственные шахматы», – подчеркнул Фёдоров.

При этом чиновник призвал запретить рекламу казино в России.

«Казино оперируют той частью людей, которые не могут себя контролировать, кого-то из них даже можно назвать больными. Запрет рекламы — это защита здоровья игроков и защита их семей, потому что это может приводить к проблемам в семьях, продаже имущества и так далее. Рекламы не должно быть, контролировать это надо», — заявил депутат.

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