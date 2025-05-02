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63 потенциально договорных матча выявили в мире в I квартале 2025 года

63 потенциально договорных матча выявили в мире в I квартале 2025 года
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Международная ассоциация честности в беттинге (IBIA) на своём сайте опубликовала отчёт о потенциально договорных матчах в I квартале 2025 года.

За отчётный период организация выявила 63 подозрительных спортивных матча. Это на шесть матчей больше, чем за первые три месяца 2024 года. Более 60% от общего количества подозрительных матчей пришлись на футбол и теннис.

Девять потенциально договорных игр удалось зафиксировать в настольном теннисе, это существенно ниже, чем год назад, тогда вопросы возникли к 21 встрече. 51% подозрительных матчей сыграли в Европе и Северной Америке.

За весь 2024 год IBIA обнаружила 219 потенциально нечестных игр.

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