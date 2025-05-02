Сауль Альварес — Уильям Скалл: дата боя, что на кону

Поздно вечером 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его главном поединке титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе оспорят Сауль Альварес и Уильям Скалл.

Поединок начнётся ориентировочно в 00:00 мск 4 мая. Канело владеет чемпионскими титулами в среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO. У Скалла — пояс по версии IBF. Таким образом, победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.03, а на его соперника дают котировку 13.00. На ничью можно поставить за 30.00. Полный бой идёт за 2.28, а досрочное завершение поединка оценили в 1.59.