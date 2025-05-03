«Лейпциг» — «Бавария»: определён самый вероятный счёт

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3 мая состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Лейпциг» местный «Лейпциг» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.67, что составляет около 59% вероятности.

Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39.

Самый вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенцев (8.60). Ничья 1:1 идёт за 9.00, на победу «Баварии» 3:1 дают 10.5.

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 2:2 (11.0).