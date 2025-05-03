«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00.

Для «Лейпцига» сезон складывается неудачно. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку был отправлен Марко Розе. Занявший его место Жольт Лёв справляется не лучше. Сыграв вничью с «Хольштайном» (1:1) и потерпев разгромное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:4), команда упала на пятое место в турнирной таблице.

Если «Бавария» обыграет «Лейпциг», то досрочно станет чемпионом Германии. В первом круге мюнхенцы победили с разгромным счётом 5:1. Встреча всецело проходила под их диктовку. Вряд ли в этот раз будет иначе.

Венсан Компани тоже не может положиться на ряд основообразующих футболистов, в частности на Джамала Мусиалу и Гарри Кейна. Англичанин пропустит встречу с «Лейпцигом» из-за перебора жёлтых карточек. Однако огромная глубина состава позволяет бельгийскому специалисту компенсировать важные потери.

Беспроигрышная серия мюнхенцев в Бундеслиге насчитывает шесть встреч. В двух последних они разгромили «Хайденхайм» (4:0) и «Майнц» (3:0). Без лидеров атаки вряд ли получится забить «Лейпцигу» столько, сколько в прошлый раз. Тем не менее подопечные Компани видятся явными фаворитами. Они банально сильнее.