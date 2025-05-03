Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду: прогноз на бой UFC

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Ставка: Сэндхаген победит решением судей за 1.77.

Букмекеры ведут здесь фаворитом Сэндхагена не зря. Во-первых, он моложе и его карьера ещё не клонится к закату. А вот если говорить о Дейвисоне Фигейреду, то здесь как будто пик уже пройден. Кроме того, бразилец в легчайшей категории всё же не так опасен. Однако Дейвисон устал постоянно гонять вес и поднялся на дивизион выше. Конечно, здесь он уступает в габаритах примерно всем. Старт в новой категории вышел хорошим — три победы подряд, но Пётр Ян уверенно разобрался с бразильцем.

Кажется, что россиянин продемонстрировал всем потолок Фигейреду. И оказалось, что он не так и высок. Хотя Дейвисон — настоящий универсал, он действительно хорош практически во всех аспектах. Однако ему уже 37, в легчайшем весе это критическая отметка.

Конечно, Сэндхаген — фаворит. У него преимущество в антропометрии и стойке, а в партер он лезть не собирается. Фигейреду придётся искать возможности для тейкдауна, но это только и нужно Кори. Он обрушит на бразильца кучу тяжёлых ударов. Устоять будет сложно.

Кажется, что вопрос о победителе не стоит. Но и коэффициент на победу Кори минимален. Поэтому попробуем добавить сюда судейское решение. На успех Сэндхагена по очкам предлагают котировку 1.77. Все последние бои американца продлились всю запланированную дистанцию, да и Фигейреду слишком опытен, он должен выстоять.