Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду: прогноз на бой UFC

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду: прогноз на бой UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Ставка: Сэндхаген победит решением судей за 1.77.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Уильям Скалл: очередной лёгкий успех Канело
Сауль Альварес — Уильям Скалл: очередной лёгкий успех Канело

Букмекеры ведут здесь фаворитом Сэндхагена не зря. Во-первых, он моложе и его карьера ещё не клонится к закату. А вот если говорить о Дейвисоне Фигейреду, то здесь как будто пик уже пройден. Кроме того, бразилец в легчайшей категории всё же не так опасен. Однако Дейвисон устал постоянно гонять вес и поднялся на дивизион выше. Конечно, здесь он уступает в габаритах примерно всем. Старт в новой категории вышел хорошим — три победы подряд, но Пётр Ян уверенно разобрался с бразильцем.

Кажется, что россиянин продемонстрировал всем потолок Фигейреду. И оказалось, что он не так и высок. Хотя Дейвисон — настоящий универсал, он действительно хорош практически во всех аспектах. Однако ему уже 37, в легчайшем весе это критическая отметка.

Конечно, Сэндхаген — фаворит. У него преимущество в антропометрии и стойке, а в партер он лезть не собирается. Фигейреду придётся искать возможности для тейкдауна, но это только и нужно Кори. Он обрушит на бразильца кучу тяжёлых ударов. Устоять будет сложно.

Кажется, что вопрос о победителе не стоит. Но и коэффициент на победу Кори минимален. Поэтому попробуем добавить сюда судейское решение. На успех Сэндхагена по очкам предлагают котировку 1.77. Все последние бои американца продлились всю запланированную дистанцию, да и Фигейреду слишком опытен, он должен выстоять.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android