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Канело Альварес — Уильям Скалл: прогноз и ставки на бой

Канело Альварес — Уильям Скалл: прогноз и ставки на бой
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В ночь на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его главном поединке титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе оспорят Сауль Альварес и Уильям Скалл.

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Поединок между Саулем Альваресом и Уильямом Скаллом начнётся ориентировочно в 6:00 мск 4 мая.

Канело владеет чемпионскими титулами в среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO. У Скалла — пояс по версии IBF. Таким образом, победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бой покажут на платформе DAZN.

Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.03, а на его соперника дают котировку 13.00. На ничью можно поставить за 30.00.

Полный бой идёт за 2.28, а досрочное завершение поединка оценили в 1.59.

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