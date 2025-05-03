Определены шансы «Салавата Юлаева» сравнять счёт в серии с «Локомотивом»

В субботу, 3 мая, на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе состоится четвёртый матч серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» в 1/2 финала.

Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск. Ярославцы ведут в серии — 2-1.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу уфимского «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как на победу ярославского «Локомотива» по итогам трёх периодов коэффициент составляет 2.50.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.60. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.95.

Победа «Локомотива» с учётом овертаймов идёт за 1.88 (около 52%), итоговый успех «Салавата» доступен за 2.00 (48%).