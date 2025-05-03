«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз на четвёртый матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвёртый матч серии «Салават Юлаев» — «Локомотив».

Ставка: «Салават» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.24.

И без того упрощённый хоккей железнодорожников может стать ещё проще. Зачем торопиться, когда ты ведёшь в счёте, а следующая игра будет домашней? Можно попробовать сыграть на ошибках соперника. Тем более что своими моментами ярославские хоккеисты пользоваться умеют хорошо, три из семи шайб они забросили при численном перевесе или в пустые ворота.

Такой расклад допускает сравнительно небольшое количество заброшенных шайб. Нельзя исключать, что и теперь будет низкорезультативная игра. Тем более что история противостояний к этому располагает — недавние 4:2 в пользу «Локомотива» стали первым случаем за шесть официальных очных встреч, когда соперники на двоих в основное время пробили «верх» по голам.

Вместе с тем мы бы ждали от «Салавата Юлаева» реакции на домашнее поражение. Уфимский клуб во время регулярки дважды встречался с ярославским «Локомотивом» — в обоих случаях дело доходило до овертайма. Как минимум не должен потерпеть поражение и на этот раз. Ждём столь же напряжённый хоккей, как и до этого. С небольшим количеством голов, но более волевой игрой от хозяев.