«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет + обе забьют за 3.10.

После поражения от «Ростова» в Кубке России у «Локомотива» фактически не осталось задач на сезон. Судите сами: из одного турнира вылетел, а в чемпионате России перед 27-м туром занимал шестое место с 45 очками в кармане. Отставание от топ-3 составляет шесть очков, но конкуренты на финише выступают более стабильно.

Несмотря на то что встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе железнодорожников, из-за психологии они могут не добиться того преимущества, которое могли бы получить. Это большой шанс для «Оренбурга». Аутсайдер провёл долгое время в зоне вылета, многие уже смирились с его вылетом в Первую лигу. Однако недавно появилась надежда.

Из «Спартака» пришёл Владимир Слишкович, руководство доверилось ему. Как видно теперь — не зря. Сначала были поражения, но недавно появились голы и победы над прямыми конкурентами. Отставание от зоны стыков составляет шесть очков. Сложно, но возможно. «Локомотив», может, обыграть и не получится, но оренбуржцы могут забить и зацепиться за очки. Ведь соперник очень нестабилен и сейчас редко побеждает.