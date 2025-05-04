«Даллас» — «Колорадо»: прогноз на решающий матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на седьмой матч серии «Даллас» — «Колорадо».

Ставка: «Колорадо» пройдёт дальше за 1.73.

Валерий Ничушкин очень эмоционально переживает серию с «Даллас Старз». То клюшку на тренировке разобьёт, то дубль в важном матче оформит. Качели. К слову, благодаря последнему «Колорадо Эвеланш» сумел обыграть «Даллас Старз» в шестой встрече серии и довести дело до заключительного матча. Счёт — 3-3.

С одной стороны, за «Даллас Старз» играет домашняя атмосфера и желание взять реванш за 4:7 в прошлом матче. С другой стороны, как показала эта серия, у «звёзд» нет сильного преимущества на своей арене. «Колорадо Эвеланш» добыл победу в самом первом противостоянии со счётом 5:1, а во втором уступил лишь в овертайме — 3:4.

Кроме того, сейчас на стороне «лавин» не только общее воодушевление от того, что сравняли счёт, но и личный успех Ничушкина. Главный тренер заводит россиянина, прибегая к небольшой критике в интервью. После удачной домашней игры в исполнении форварда это может сработать как мотиватор. В общем, ждём «Колорадо» в четвертьфинале.