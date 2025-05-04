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Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Пари НН»

Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Пари НН»
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4 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.23, что равно приблизительно 81% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

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