«Зенит» — «Пари НН»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: «Зенит» победит с форой (-2) за 2.08.

Нет уверенности, что подопечные Сергея Семака не ударят в грязь лицом, и после уверенной победы над ЦСКА (2:0) в Кубке России. Хотя выступили петербуржцы очень качественно. Беспроигрышная серия «Зенита» насчитывает семь встреч. Ничьих за этот период времени только две — обе на выезде с соперниками из верхней части таблицы.

«Зенит» не в том положении, чтобы недооценивать «Пари НН». Надо навёрстывать отставание от «Краснодара». Для этого в каждой встрече необходимо выступать если не с максимальной отдачей, то близко к этому. Заключить пари на П1 с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

У нижегородцев есть характер, но всё свидетельствует в пользу их поражения. В первом круге они проиграли разгромно — 0:3. В гостях тем более вряд ли смогут избежать такого исхода. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли шесть последних выездных матчей РПЛ с общим счётом 1:16.