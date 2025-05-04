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«Зенит» — «Пари НН»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Пари НН»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: «Зенит» победит с форой (-2) за 2.08.

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Нет уверенности, что подопечные Сергея Семака не ударят в грязь лицом, и после уверенной победы над ЦСКА (2:0) в Кубке России. Хотя выступили петербуржцы очень качественно. Беспроигрышная серия «Зенита» насчитывает семь встреч. Ничьих за этот период времени только две — обе на выезде с соперниками из верхней части таблицы.

«Зенит» не в том положении, чтобы недооценивать «Пари НН». Надо навёрстывать отставание от «Краснодара». Для этого в каждой встрече необходимо выступать если не с максимальной отдачей, то близко к этому. Заключить пари на П1 с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

У нижегородцев есть характер, но всё свидетельствует в пользу их поражения. В первом круге они проиграли разгромно — 0:3. В гостях тем более вряд ли смогут избежать такого исхода. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли шесть последних выездных матчей РПЛ с общим счётом 1:16.

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