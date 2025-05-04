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«Челси» — «Ливерпуль»: определён фаворит главного матча тура АПЛ

«Челси» — «Ливерпуль»: определён фаворит главного матча тура АПЛ
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4 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.16, что равно примерно 46% вероятности.

Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

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