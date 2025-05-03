«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

«Локомотив» дома сыграет против «Оренбурга». Вылет из Кубка России, конечно, болезненный для железнодорожников. Эмоции Галактионова понятны. Плюс ещё и травмы: потеряли до конца сезона Самошникова. Сейчас «Локомотив» выглядит неубедительно, выглядит очень вяло и очень сонно. «Оренбург» вполне может этим воспользоваться. «Оренбургу» отступать некуда, и он уже одной ногой шагнул в Первую лигу. И вот чтобы не занести вторую туда же, «Оренбургу» во что бы то ни стало надо играть на победу. В этом нет никаких сомнений, что «Оренбург» именно на победу будет действовать в этой встрече, потому что ничья ему ровным счётом ничего не даёт, нужна только победа.

«Локомотив» можно на этом подловить. «Локомотив» — шестой, и вряд ли он сильно поднимется в турнирной таблице с учётом их нынешней формы и нынешнего набора очков. «Локомотив» постарается реабилитироваться за неудачу в Кубке. А «Оренбургу» просто очень надо. И плюс в этом сезоне команды уже играли между собой не единожды, играли в Кубке страны, и футбол получался достаточно ярким, очень и очень энергичным.

«Обе забьют и тотал больше 2.5» доезжало в предыдущих матчах, должно доехать и здесь. За 1.9 выберу именно этот вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».