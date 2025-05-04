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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Лондоне

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Лондоне
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: «Челси» победит за 2.20.

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«Челси» проиграл только один из восьми предыдущих матчей чемпионата Англии — уступил в дерби «Арсеналу» (0:1). Клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге чемпионов. Однако у занимающего шестую позицию «Ноттингем Форрест» столько же очков. Оступаться нельзя.

На удачу «аристократов», «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, на прошлой неделе сокрушив «Тоттенхэм» (5:1). Таким образом, мерсисайдцы сравнялись с «Манчестер Юнайтед» по количеству побед в первенстве страны. Эмоции льются через край. Город охвачен эйфорией.

Обратной стороной медали является чемпионское похмелье. Пока «Челси» основательно готовился, «Ливерпуль», конечно, праздновал. Оно и не удивительно. Мотивации стало значительно меньше. Глобальных задач больше не стоит, Арне Слот может смело начинать готовиться к перестройке и новому сезону.

Ряд ведущих футболистов может покинуть «Ливерпуль» летом. Об этом говорилось на протяжении всего сезона. Нидерландскому специалисту необходимо найти качественные замены игрокам, которые планируют уйти. Может попробовать в деле молодёжь, дать ей шанс проявить себя. Это только на руку «Челси».

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