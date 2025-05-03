«Локомотив» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: гол с 76-й по 90-ю минуту за 1.76.

«Локомотив» — «Оренбург», матч 27-го тура РПЛ. По-разному готовились команды к этому матчу. «Оренбург» после поражения от «Крыльев Советов» в последнем туре имел классический недельный план подготовки, в отличие от «Локомотива», который в среду на своём стадионе закончил своё выступление в Кубке России, проиграв, как говорят, «по всем статьям» футбольному клубу «Ростов» — 0:2. На удивление слабо сыграли этот матч железнодорожники. Возможно, отсутствие Батракова очень сильно повлияло на игру, сумеет ли он восстановиться к субботнему матчу — это вопрос.

И прогноз на этот матч зависит от присутствия или отсутствия Батракова на поле. Напомню, что в 20 официальных матчах сезона-2024/2025 эта молодая звёздочка набрала 20 результативных действий — 13 забитых мячей и семь голевых передач. У «Локомотива» 45 очков и шестое место, и всего два очка от «Динамо». И в оставшихся матчах можно набрать, как говорил я ранее, 10 очков.

«Оренбург» — 15-й. И свой последний матч он проиграл «Крыльям Советов». Матч первого круга между соперниками выдался на редкость голевым – шесть забитых мячей увидели зрители. Тот матч 14 сентября закончился победой «Локомотива» 4:2. И, кстати, дважды отличился Батраков.

И у меня есть ощущение, что и в Москве матч будет «весёлый». «Обе забьют – да», но это всего 1.53. «Победа «Локомотива» за 1.63, но у меня есть сомнения по этому поводу, основываясь на увиденном на стадионе в матче «Локомотив» — «Ростов», кубковом матче, проигранном матче.

Если Батраков в составе, то «Локомотив» победит. А так как я даю прогноз за два дня до матча, то не знаю, будет ли он играть. И предлагаю следующий прогноз: «забитый гол с 76-й минуты по 90-ю» за 1.76. Вы спросите почему? Я отвечу. Всё же считаю, что игра будет плюс-минус равной и одна из команд, скорее всего, гости, к концу матча будут проигрывать в один мяч, побегут отыгрываться и пропустят в быстрой контратаке. А может быть, и забьют», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».