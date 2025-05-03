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«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 3 мая

«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 3 мая
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Лидер РПЛ «Краснодар» в 27-м туре дома будет принимать казанский «Рубин». У «Краснодара» отсутствуют по дисквалификации Диего Коста и Сергей Петров. Это, конечно, болезненные проблемы, болезненная кадровая история для «Краснодара». Кайо сыграет в центре обороны. Если он ничего «не привезёт», то проблем особо быть не должно. У «Рубина» возвращаются в строй те, кто был дисквалифицирован, например, тот же Даку.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» не самая приятная команда в нынешнем сезоне для лидеров. «Рубин» остановил «Краснодар», когда у него была мощная, более чем 10-матчевая беспроигрышная, победная серия, «Рубин» остановил «Спартак» после его победной серии. И я думаю, что здесь «Рубин» упрётся максимально. Понятно, что, может быть, «Рубин» там решает свои задачи, но на эту игру будут многие смотреть. И «Рубину», конечно, хочется постараться как-то вмешаться в борьбу команд в верхней части турнирной таблицы.

Будет плотная, тесная игра, не думаю, что с большим количеством забитых мячей и большим количеством моментов. Мой прогноз – «тотал меньше 2.5» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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