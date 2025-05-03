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«Краснодар» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 27-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 27-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.

«Краснодар» — «Рубин», 27-й тур РПЛ. Всего четыре матча до конца чемпионата, и у хозяев плюс четыре очка от занимающего второе место футбольного клуба «Зенит» — дома «Рубин», в последнем туре тоже дома «Динамо» Москва и две игры на выезде с ЦСКА и «Оренбургом». Всё в руках краснодарских футболистов.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но соперник непростой. И то, что «Рубин» (а он седьмой в таблице) уже давно все свои вопросы в чемпионате решил, ни о чём не говорит. Они выйдут на поле и дадут бой, как это было, к примеру, в прошлом сезоне, когда «Краснодар» также боролся за первое место. Тот матч в марте 2024 года закончился вничью — 1:1.

Даку — главный бомбардир последних лет «Рубина», пропустивший последний матч чемпионата из-за дисквалификации, играть будет. И защитникам «Краснодара» придётся нелегко. Но полный стадион погонит «быков» вперёд, и они победят в очень тяжёлом матче. И всё решит, скорее всего, один забитый мяч. Но на победу хозяев дают всего 1.52.

Поэтому я предлагаю ставку «тотал меньше 2.5» за 1.94», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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