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«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.40.

«Краснодар», конечно, не имеет права терять очки в такой встрече. Домашняя игра против соперника, который не имеет особых турнирных задач. В прошлом сезоне краснодарцы титул упустили, и сейчас никак нельзя повторять тех ошибок. Фортуна благоволит южанам: унесли ноги в прошлом туре из Махачкалы, взяв три очка. Так что дома уже надо играть более качественно и надёжно.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но у «Рубина» возвращается после дисквалификации Даку, да и не только он, там ещё несколько основных футболистов. А когда у казанцев Даку на поле, то шансы на гол есть всегда, против любого соперника. У краснодарцев как раз Косты в центре защиты не будет, появится Кайо, не удивлюсь, если забьёт «Рубин». Поэтому Мусаеву изначально надо рассчитывать на качественную игру в атаке, несколько забитых мячей. Но все лидеры в строю – Сперцян, Кордоба, Са вернулся.

Я вижу здесь счёт 2:1. Поэтому поставлю на П1 при тотале больше 2.5. Дожмут краснодарцы. Им нужнее. Если учитывать, что впереди игры с ЦСКА и «Динамо», нельзя здесь оступаться», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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