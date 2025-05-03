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«Краснодар» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

«Краснодар» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: победа «Краснодара» 2:1 за 7.60.

«Краснодар» и «Рубин» встретятся в 27-м туре чемпионата России. Сложная игра тут ждёт «быков» — казанцы многим оппонентам навязывают борьбу. Но турнирная ситуация не позволяет команде Мусаева расслабиться.

«Краснодар» идёт к чемпионству. Уже началась финишная прямая. Соперники в четырёх матчах довольно сложные, если не брать «Оренбург» — ЦСКА, «Рубин» и «Динамо». Пока отрыв подопечных Мусаева от второго «Зенита» составляет четыре очка, чего, с одной стороны, достаточно, чтобы даже проиграть один раз и не пропустить питерцев выше, с другой стороны, две потери очков уже могут означать потерю первого места.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что проигрывать краснодарцам в оставшихся матчах никак нельзя. И на самом деле, неудач у них за последние полтора месяца было минимум – только 1:4 от «Зенита». Остальные – победы, пусть и соперники часто были из нижней части таблицы.

А вот «Рубин» просто спокойно заканчивает сезон. Он с 39 баллами идёт на седьмом месте. Выше казанцы уже ряд ли поднимутся – шестой «Локомотив» опережает их на шесть очков, но и ниже восьмой строчки не опустятся – отрыв от девятых «Крыльев Советов» насчитывает девять очков. Сейчас команда Рахимова только с «Ростовом» борется за седьмое место.

И пока «Рубин» успешно выступает, по крайне мере, для своего уровня. Поражения недавно у клуба были только от топовых оппонентов – 0:4 от «Динамо», 1:3 от «Зенита». Побеждали же казанцы недавно «Локомотив» (1:0), «Факел» (2:1), играли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Так что тут «Краснодар» сыграет с крепким соперником, который с крупным счётом точно не уступит. С другой стороны, «быки» будут сильно мотивированы, чемпионство уже близко к ним, нужно только удачно провести заключительные матчи.

Я тут верю в краснодарцев, ставлю на их победу 2:1 – котировка 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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