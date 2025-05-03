«Салават Юлаев» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.46.

«Фаворитом выглядит «Локомотив». Как показал третий матч, на этом отрезке серии ключевым моментом становится сыгранность ярославской команды, доведённые до автомата рецепты игры по счёту. В субботу «Салават» вполне мог зацепиться благодаря тактическим сюрпризам, самоотдаче и эмоциям домашней арены. Но своё счастье – равно как и шансы на выход в финал – уфимцы, скорее всего, упустили.

Да ещё и начали тратить эмоции на малоэффективный гнев в адрес судейства. Хотя столь откровенных антиуфимских решений, какие наблюдались по ходу серии со «Спартаком», в полуфинале мы пока не видим. Как бы в этих разговорах не расплескался весь настрой команды Козлова. Скорее всего, гости и сегодня сумеют добиться успеха. Не без нервов, не без старания – но всё же. И, конечно, больше 5 голов в этом матче ждать точно не стоит», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».