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«Салават Юлаев» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.46.

«Фаворитом выглядит «Локомотив». Как показал третий матч, на этом отрезке серии ключевым моментом становится сыгранность ярославской команды, доведённые до автомата рецепты игры по счёту. В субботу «Салават» вполне мог зацепиться благодаря тактическим сюрпризам, самоотдаче и эмоциям домашней арены. Но своё счастье – равно как и шансы на выход в финал – уфимцы, скорее всего, упустили.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да ещё и начали тратить эмоции на малоэффективный гнев в адрес судейства. Хотя столь откровенных антиуфимских решений, какие наблюдались по ходу серии со «Спартаком», в полуфинале мы пока не видим. Как бы в этих разговорах не расплескался весь настрой команды Козлова. Скорее всего, гости и сегодня сумеют добиться успеха. Не без нервов, не без старания – но всё же. И, конечно, больше 5 голов в этом матче ждать точно не стоит», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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