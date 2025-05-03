«Алавес» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Алавес» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.16.

«Алавес» занимает 17-е место. Команда борется за выживание, отрыв от зоны вылета — всего два очка. В последних шести матчах две победы, две ничьих и два поражения. Однако домашние результаты слабые — лишь две победы в 2025 году. Команда демонстрирует крепкую оборону на домашнем поле: 16 пропущенных голов дома — один из лучших показателей в лиге.

«Атлетико» почти утратил шансы на чемпионство, но борется за второе место. В апреле одержал три победы в четырёх матчах. Среди них разгромы «Вальядолида» (4:2) и «Райо Вальекано» (3:0).

В первом круге «Атлетико» выиграл 2:1 дома.

Главной опасностью для соперника в составе «Алавеса» является главный бомбардир команды Кике Гарсия, забивший 12 голов в сезоне. У «матрасников» лидером команды является Альварес, который в среднем забивает почти в каждом втором матче.

«Атлетико» является явным фаворитом встречи, даже несмотря на то, что матч пройдет в гостях. Ставим на победу этой команды», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».