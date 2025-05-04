Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Реала» продлить серию побед в чемпионате Испании

Стали известны шансы «Реала» продлить серию побед в чемпионате Испании
Аудио-версия:
Комментарии

4 мая в матче 34-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» — «Сельта». Сказ о том, как «Барселона» Ла Лигу выигрывала
«Реал» — «Сельта». Сказ о том, как «Барселона» Ла Лигу выигрывала

Мадридцы идут на серии из трёх побед в чемпионате Испании.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.39, что равно приблизительно 71% вероятности.

Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Сельта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android