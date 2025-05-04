Стали известны шансы «Реала» продлить серию побед в чемпионате Испании

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

4 мая в матче 34-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Мадридцы идут на серии из трёх побед в чемпионате Испании.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.39, что равно приблизительно 71% вероятности.

Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Сельта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.