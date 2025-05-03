«Лечче» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» и ТМ 3.5 за 1.90.

«Лечче» против «Наполи» в 35-м туре Серии А. «Лечче» в двух очках от зоны вылета. Тяжелейшая ситуация. У клуба безвыигрышная серия составляет 11 матчей. «Лечче» в тяжёлом положении. Вот домашняя игра с лидером чемпионата, у которого самый лёгкий календарь на финише. И фаворит, получается, на финише сезона – «Наполи».

Хотя по игре, в общем, «Наполи», конечно, по сезону не лучшая команда Италии, точно лучшая, пожалуй, «Интер». Но так сложились обстоятельства. «Наполи» без еврокубков стал претендентом на чемпионство и, даже потеряв Осимхена, Хвичу по ходу сезона, клуб сейчас — главный претендент на трофеи. И вот выезд в гости к «Лечче». Сложный выезд, но, кажется, «Наполи» уже своё может взять и не отдать чемпионство «Интеру».

«Лечче», как я сказал, команда, которая борется за выживание. «Наполи» в прошлом туре одержал очередную победу. Снова Мактоминей сделал разницу, забил два гола. «Наполи» пользуется осечкой «Интера». То есть не выдающаяся по игре команда, но при удачных обстоятельствах может чемпионство взять. Пожалуй, если «Наполи» выиграет чемпионство, это будет самая слабая команда Конте, ставшая чемпионом Серии А, по игре, по крайней мере. Но это может случиться.

Я думаю, что «Наполи» победит. Возьму комбинированную ставку — победа «Наполи» и тотал голов в матче меньше 3.5 с коэффициентом 1.95», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».