«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на игру «Реал» — «Сельта».

Ставка: победа «Сельты» с форой (+1.5) за 1.90.

Есть ряд предпосылок к тому, что у подопечных Карло Анчелотти возникнут большие трудности уже в первом из пяти оставшихся матчей. Первая — нестабильность в атаке. Подписание Килиана Мбаппе нарушило баланс в нападении. Стало мало вариативности, моментов и, соответственно, голов.

Вторая — эпидемия травм и дисквалификации. В лазарете практически все отвечающие за целостность обороны футболисты. В одночасье Анчелотти лишился подспорья трёх защитников. Ферлан Менди, Давид Алаба и Антонио Рюдигер получили серьёзные повреждения. Игроки пропустят все оставшиеся туры до конца сезона Ла Лиги.

Ну и третья — «Сельта» поймала кураж. В двух предыдущих турах Примеры она весьма прилично потрепала нервы «Барселоне» (3:4) и разгромила борющийся за попадание в Лигу чемпионов «Вильярреал» (3:0). Команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице первенства.

Вошёл во вкус Борха Иглесиас. Он оформил хет-трик во встрече с каталонцами и отметился двумя результативными действиями в матче с «Вильярреалом». А до разгрома дело довёл Яго Аспас. Сложно «сливочным» будет избежать потери очков, несмотря на то что встреча пройдёт в Мадриде. «Кельты» одной ногой в Лиге Европы. Стимул заполучить путёвку во второй по значимости еврокубковый клубный турнир или в любой евротурнир весьма благотворно на них воздействует. Команда выступает с особой самоотдачей.