«Вальядолид» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Вальядолид» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 8.40.

«Вальядолид» и «Барселона» встретятся в 34-м туре чемпионата Испании. Кажется, лучше соперника себе каталонцы не могли сейчас придумать. Им как раз необходим отдых между двумя полуфиналами ЛЧ. И, кажется, даже у второго состава сине-гранатовых вообще тут никаких проблем не возникнет.

«Барселона» суперматч провела в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов на днях. Встречались они с «Интером», и заранее было понятно, что миланцы так просто победу не упустят, ранее они с «Баварией» справились. Но, думаю, многих удивило, что уже на 21-й минуте представитель Италии вёл 2:0. Однако это удивление длилось недолго, «Барса» включилась силами Ямаля и Рафиньи.

После этого команда Флика тоже доминировала, но стоит отдать должное миланцам, которые во втором тайме перестроились, начали больше использовать средние и длинные передачи. К середине тайма они ещё раз голами обменялись, под конец «Интер» даже чуть не вырвал победу, гол Мхитаряна не засчитали. Итог – 3:3.

Так что перед ответным матчем в ЛЧ, который ещё и пройдёт в Милане, «Барсе» явно нужен отдых. Но терять очки в Примере сейчас ей явно тоже не хочется. Отрыв от второго «Реала» у неё есть, но он не такой уж большой – четыре очка. Если сейчас клуб уступит, то может позволить «сливочным» сократить разрыв до одного очка, а это уже опасно.

Но в соперниках у каталонцев сейчас заслуженно самый слабый клуб Примеры – «Вальядолид». Давно он уже гарантировал себе понижение в Сегунду, проводит очень слабый сезон. Взять хотя бы разницу забитых и пропущенных мячей – «-57»! 24 забитых и аж 81 пропущенный мяч. Побед и ничьих за весь сезон у коллектива было всего по четыре.

Так что тут сомнений быть не может – «Барселона» даже молодёжью обыгрывать соперника должна. «Вальядолид» слишком слаб, вряд ли он окажет хоть какое-то сопротивление оппоненту. Другой вопрос, сколько забьют гости? Если учитывать предстоящий матч с «Интером», думаю, всё-таки немного», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».