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«Лейпциг» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

«Лейпциг» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.83.

«Лейпциг» — «Бавария», 32-й тур чемпионата Германии. Для «Баварии» этот матч может стать чемпионским. В случае победы она гарантирует себе титул, в случае ничьей, в общем, тоже, но если «Бавария» сыграет вничью, а «Байер» свой матч выиграет, тогда команда Алонсо по очкам сможет догнать «Баварию», теоретически. Но разница мячей у «Баварии» намного лучше, а разница мячей — это главный дополнительный показатель при равенстве очков. Ну как бы математически «Бавария» в случае ничьей чемпионство праздновать не сможет.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому мюнхенцы будут мотивированы и будут играть на победу с очень проблемным «Лейпцигом», который проводит очень плохой сезон во всех смыслах этого слова. В прошлом туре «Лейпциг» ужасно сыграл с «Айнтрахтом». Да, было удаление, проиграли разгромно, но даже в равных составах «Лейпциг» был ужасен.

А «Бавария» в прошлом туре, наоборот, разгромила «Майнц». «Бавария» уверенно идёт к трофею. Я в этом матче мудрить не буду. Супермотивированная «Бавария» даже без Кейна, я думаю, своё возьмёт и сыграет результативно.

Комбинированная ставка — победа «Баварии» и общий тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83», — приводит слова «ВсеПроСпорт».

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