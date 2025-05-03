«Арсенал» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Борнмут».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.10.

«Арсенал» примет дома «Борнмут» в 35-м туре АПЛ. Точно тут не жду лёгкой игры для хозяев поля – они сейчас участвуют в полуфинале Лиги чемпионов. А их соперник ещё и редко проигрывает.

На неделе «канониры» прервали свою серию без проигрышей, которая насчитывала у них 12 игр. Правда, за это время клуб чередовал победы и ничьи, часто терял очки. Прервалась серия в Лиге чемпионов, в первом полуфинале с «ПСЖ». Слабый матч провела команда Артеты, не смогла сдержать парижан, которые, впрочем, всё равно забили всего один мяч – 0:1.

И ответная игра в еврокубке уже на следующей неделе. Общий счёт не такой крупный, всего один мяч «пушкарям» надо отыграть, хотя и в Париже явно будет сложнее это сделать. В АПЛ же клубу сейчас даже не так страшно проиграть – он не потеряет второе место, преследователи сократят разрыв с ним максимум до двух баллов. Хотя, думаю, совсем рисковать потерей серебряных медалей «Арсенал» тоже не хочет.

А вот «Борнмут», в принципе, ни за что уже особо не борется в АПЛ. С 50 очками он идёт на 10-й строчке, отставание от зоны еврокубков насчитывает семь баллов. Не так и много, но «вишни» не показывали таких результатов, чтобы рассчитывать на повышение. В пяти турах у них была всего одна победа – 1:0 с «Фулхэмом». Хотя в других трёх матчах из четырех «Борнмут» играл вничью, не уступал – 2:2 с «Вест Хэмом», 0:0 с «Кристал Пэлас» и 1:1 с «Ман Юнайтед», все клубы идут ниже в турнире.

Я тут верю в «Арсенал». Если бы против него вышел крепкий клуб, он мог бы отобрать очки у «канониров», которые явно будут уже готовиться к выезду в Париж. А так, «Борнмут» сейчас сам испытывает определённые проблемы, вряд ли сможет набрать очки», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».