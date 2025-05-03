«Интер» — «Верона»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Верона».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 1.93.

«Интер» против «Вероны» в Серии А. «Интер» «зарубился» с «Барселоной» в гостях в полуфинале ЛЧ – 3:3. Миланцы очень хороший матч провели, но насколько это возможно, да, вот так сыграть с «Барсой», забить ей три на её поле, да и пропустить столько же. Но «Интер» во втором тайме был очень хорош, начал матч хорошо. В общем, браво, Симоне Индзаги. Несмотря на то что его команда устала, она выдала хороший матч с одной из лучших команд Европы на её поле.

В чемпионате у «Интера» всё не очень хорошо. «Наполи» уже первый. В прошлом туре «Интер» уступил «Роме», плохо играл. И вот встреча с «Вероной», которая имеет семиочковый отрыв от зоны вылета. В общем, кажется, комфортное расстояние. В прошлом туре «Верона» даже позволила себе проиграть дома «Кальяри» 0:2.

«Верона» часто выдаёт нерезультативные матчи. В последних пяти играх проходила ставка «тотал меньше 2.5 гола». Я, честно говоря, возьму такую комбинированную ставку. У «Интера» этот матч, такой «бутерброд», да, между играми с «Барселоной», сложный график, тяжёлый. Плюс Лаутаро вылетел из-за травмы. Я думаю, что «Интер» победит, просто не с большим количеством голов. Тяжёлую победу одержит. «Верона» в общем может защищаться», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».