Стали известны шансы ЦСКА победить «Ахмат» в Грозном

В воскресенье, 4 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.70, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.90. Разница в вероятности составляет около 3%.

Поставить на ничью можно за 3.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.40).