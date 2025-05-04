«Ахмат» — ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.20.

Добыть три очка в Грозном для армейцев может быть проблематично. Во-первых, московский коллектив сейчас живёт в условиях сложного графика. После победы над «Спартаком» (2:1) в дерби летал в Санкт-Петербург, где потерпел поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. А теперь необходимо отправиться с севера на юг.

Во-вторых, из-за дисквалификаций не смогут выйти на поле сразу три футболиста основного состава — Мойзес, Милан Гаич и Миралем Пьянич. Первые два — крайние защитники. А ведь нужно также предоставить отдых некоторым игрокам, которые выступают без перерывов уже долгое время.

Третья причина — состояние соперника. Не смотрите на то, что «Ахмат» находится внизу турнирной таблицы и рискует вылететь. По качеству футбола это очень крепкий клуб, который недобирает очки из-за хромающей реализации. Кроме того, после зимнего перерыва поражений стало значительно меньше.

Плюс грозненцам позарез нужны очки. За четыре тура до конца сезона они отстают от безопасного 12-го места в чемпионате России на одно очко. За «Ахмат» играет ещё и график. Команда спокойно готовится в недельном цикле, в отличие от ЦСКА. Учитывая тотальное преимущество красно-синих в очных матчах, на их поражение ставить мы бы не стали, но и в победу тоже верится с трудом. Пожалуй, ничья — весьма вероятный исход предстоящей встречи.