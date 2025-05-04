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Букмекеры оценили шансы «Трактора» закрыть серию с «Динамо» в четвёртом матче

Букмекеры оценили шансы «Трактора» закрыть серию с «Динамо» в четвёртом матче
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В воскресенье, 4 мая, на льду стадиона «ВТБ Арена» в Москве состоится четвёртый матч серии «Динамо» — «Трактор» в 1/2 финала плей-офф КХЛ.

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Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу челябинцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бело-голубым. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.02 — 32% вероятности. Если командам потребуется овертайм, как это было в предыдущем матче, сыграет коэффициент 4.10 (22%).

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.58.

Победа «Трактора» с учётом овертаймов доступна за 2.30 (около 43%). Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.67 (57%).

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